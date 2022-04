Quem é mais popular em SP: Doria ou Bolsonaro?

A pesquisa XP/Ipespe divulgada na manhã desta segunda-feira questionou eleitores paulistas sobre os governos de Jair Bolsonaro e do ex-governador João Doria. Os resultados não são uma boa notícia para o tucano, que renunciou no último dia 1º para concorrer ao Palácio do Planalto e almeja tomar o lugar do presidente em um eventual 2º turno contra Lula.

Enquanto 28% dos entrevistados disseram achar o governo Bolsonaro bom ou ótimo, 22% tiveram a mesma avaliação sobre o governo Doria. Em comparação com a pesquisa feita em fevereiro, o índice positivo de Bolsonaro subiu quatro pontos percentuais, acima da margem de erro, e o do ex-governador oscilou dois pontos para baixo.

A maioria dos eleitores paulistas, no entanto, ainda considera o governo Bolsonaro ruim ou péssimo (52%). Esse índice era de 56% há dois meses. Na contramão, a avaliação negativa do governo Doria subiu de 36% para 40% nesses período.

Outros 20% responderam que avaliam o governo do presidente como regular, índice que foi de 35% para o governo Doria.

O levantamento ouviu 1.000 pessoas dos dias 6 a 9 de abril. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95,5%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o protocolo BR-00800/2022.