Queiroga consegue estancar a sangria com Bolsonaro

Na mira de Jair Bolsonaro por causa do passaporte da vacina, Marcelo Queiroga colecionou nos últimos dias declarações polêmicas contra as regras de segurança defendidas pela Anvisa. Médico por formação, chegou até a incorporar frases de Bolsonaro no próprio discurso, como a já eternizada “melhor perder a vida do que a liberdade”.

Com toda essa dedicada tentativa de se aproximar do chefe, o ministro conseguiu estancar o processo de fritura que ameaçava seu cargo. Bolsonaro está novamente satisfeito com seu ministro da Saúde.