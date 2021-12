4 em cada 5 brasileiros são contra Réveillon e Carnaval, diz pesquisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A ampla maioria dos brasileiros é a favor do cancelamento do Réveillon deste ano e do Carnaval em 2022, diz levantamento da Alfa Inteligência, empresa de pesquisas de opinião.

A sondagem mostrou que 79% da população é contra a realização das festividades de final de ano — enquanto que, em relação ao Carnaval, o índice é ainda maior: 84% das pessoas concordam com a decisão de diversas cidades em não realizar o evento.

No caso do Réveillon, aqueles que cursam ou já completaram o ensino superior são mais favoráveis ao cancelamento: 84% — contra 74% daqueles que são analfabetos ou sem formação escolar.

A faixa etária de 45 a 59 anos é a que mais concorda com a suspensão de eventos na virada: 83%. Já os mais jovens — 16 a 24 anos — são os mais reticentes: apenas 72% são favoráveis à suspensão.

Olhando pela religião, 81% dos católicos desejam o cancelamento das festividades, seguido por 78% dos evangélicos e 73% de quem não possui religião.

A pesquisa foi realizada em Pernambuco entre 9 e 20 de dezembro de 2021 com 1 209 entrevistas com pessoas acima de 16 anos. O nível de confiança estimado é de 95% e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.