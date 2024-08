Quantos militares das Forças Armadas foram combater queimadas em SP

O Governo Federal, por meio do Ministério da Defesa, mobilizou 600 militares para o combate aos incêndios florestais que atingem o interior do estado de São Paulo desde a última quinta-feira.

Além dos agentes, a operação conta com cinco helicópteros (dois da Marinha e três do Exército) e com uma aeronave multimissão KC-390 Millenium, da Força Aérea Brasileira (FAB).

De acordo com o ministério, o KC-390 Millenium já foi empregado este ano no combate a incêndios no Pantanal e possui tecnologia para conter as chamas em pleno voo. A aeronave utiliza um Sistema Modular Aerotransportável (tubos que projetam água pela porta traseira esquerda do avião, podendo descarregar até aproximadamente 12 mil litros de água) em áreas de difícil acesso.

Em nota, o Governo destacou que equipamentos especializados de engenharia também estão sendo empregados no combate às chamas, como os aceiros, uma espécie de barreira para evitar o alastramento do fogo. Viaturas de socorro e caminhões cisterna também estão sendo empregadas.