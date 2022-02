Quantos iates como o do Cristiano Ronaldo foram vendidos na pandemia

É notório que a pandemia aprofundou as desigualdades no mundo. Um dos reflexos dos ricos cada vez mais ricos é o boom no mercado de luxo.

Em julho de 2020, o jogador português Cristiano Ronaldo publicou nas suas redes seu novo brinquedo para curtir as férias com a família no verão do Mediterrâneo, o iate modelo 27 Metri da fabricante italiana Azimut.

O barco de 90 pés tem preço a partir de 50 milhões de reais. Só na pandemia, de 2020 até agora, nove modelos do tipo foram vendidos no mundo pela empresa que tem cinco fábricas na Itália e uma no Brasil, em Santa Catarina.

O segundo modelo queridinho dos ricos é o AZ 74, de 74 pés e que custa a partir de 23 milhões de reais. Só na pandemia, 12 unidades do iate foram vendidas pela Azimut.