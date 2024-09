Quantos candidatos morreram durante a campanha nestas eleições municipais

Chegou a 71 o número de candidatos que morreram durante a campanha nestas eleições municipais, segundo dados divulgados pela Justiça Eleitoral até a manhã desta sexta-feira.

PL, MDB e PSD foram os partidos que mais registraram falecimentos até o momento, com oito cada um, seguidos pelo Avante, com sete.

Apenas três das mortes foram de candidatos em capitais — dois de Fortaleza e um de Belo Horizonte. Dos falecidos, 64 concorreriam a vagas de vereador, cinco a vice-prefeito e dois a prefeito. Dez eram mulheres e 61, homens.

Pelo menos quatro deles foram assassinados a tiros durante a campanha: os vereadores Buiú do Posto (Podemos), de Ervália (MG), no dia 20 de agosto, e Leomar Mandato (PV), de Governador Lindenberg (ES), em 30 agosto, ambos candidatos à reeleição, Welinton do Uber (PSB), candidato a vereador de Tanguá (RJ), em 2 de setembro, e Tião de Dois Leões (Republicanos), candidato a vereador de Pombos (PE), no dia 3.

Um dos óbitos foi o de Pastor Fernando (Mobiliza), que tentava uma vaga na Câmara dos Vereadores de Santo Antônio de Jesus (BA) e praticou suicídio dentro de uma delegacia da cidade, segundo informou o Ministério Público Eleitoral à Justiça. De acordo com a imprensa local, ele havia sido preso por suspeita de agredir uma mulher.

Na comparação com as últimas eleições municipais, a quantidade de falecimentos registrada até agora ainda é bem menor que a de 2020 (195) e de 2016 (128).

Veja a seguir a lista dos inscritos nas eleições municipais que morreram após o registro, por ordem alfabética do nome de urna:

Adão (Novo) – Vereador – Belo Horizonte (MG)

(Novo) – Vereador – Belo Horizonte (MG) Ademazim (PSD) – Vereador – Bertolínia (PI)

(PSD) – Vereador – Bertolínia (PI) Alcivan Moura (Rede) – Vereador – Mossoró (RN)

(Rede) – Vereador – Mossoró (RN) Alex Montanha (Republicanos) – Vereador – Cristalina (GO)

(Republicanos) – Vereador – Cristalina (GO) Alfredo Santana (Republicanos) – Vereador – Paulista (PE)

(Republicanos) – Vereador – Paulista (PE) Armando Voelz (PSB) – Vereador – Santa Cruz do Sul (RS)

(PSB) – Vereador – Santa Cruz do Sul (RS) Bié Bandeira (PSD) – Vereador – Redenção da Serra (SP)

(PSD) – Vereador – Redenção da Serra (SP) Brás Vereador (PT) – Vereador – Rubim (MG)

(PT) – Vereador – Rubim (MG) Buiú do Posto (Podemos) – Vereador – Ervália (MG)

(Podemos) – Vereador – Ervália (MG) Carlos Augusto (PP) – Vereador – Tupanciretã (RS)

(PP) – Vereador – Tupanciretã (RS) Carlos Augusto Padilha Gugu (PP) – Vereador – Concórdia (SC)

(PP) – Vereador – Concórdia (SC) Carlos Darone (PDT) – Vereador – Mário Campos (MG)

(PDT) – Vereador – Mário Campos (MG) Carmo Cardoso (PSD) – Vereador – Cametá (PA)

(PSD) – Vereador – Cametá (PA) Chico Poeta (Rede) – Vereador – Itambé (PE)

(Rede) – Vereador – Itambé (PE) Chico Takayamma (MDB) – Vereador – Moreno (PE)

(MDB) – Vereador – Moreno (PE) Dallia da Ong Arca de Noé (PSD) – Vereadora – Paraopeba (MG)

(PSD) – Vereadora – Paraopeba (MG) Ditinho Pedreiro (Republicanos) – Vereador – Salto Grande (SP)

(Republicanos) – Vereador – Salto Grande (SP) Divino Ribeiro (MDB) – Vereador – Campo Alegre de Goiás (GO)

(MDB) – Vereador – Campo Alegre de Goiás (GO) Donizetti Mala (PRD) – Vereador – Tremembé (SP)

(PRD) – Vereador – Tremembé (SP) Edivaldo da Solene (PSD) – Vereador – Anhembi (SP)

(PSD) – Vereador – Anhembi (SP) Edivania Freitas (MDB) – Vereador – Venha-Ver (RN)

(MDB) – Vereador – Venha-Ver (RN) Eli Correa (União Brasil) – Vereador – João Pinheiro (MG)

(União Brasil) – Vereador – João Pinheiro (MG) Elienai Carneiro (PSD) – Vereador – Tremembé (SP)

(PSD) – Vereador – Tremembé (SP) Eronildes Xavier (PL) – Vice-prefeito – Anísio de Abreu (PI)

(PL) – Vice-prefeito – Anísio de Abreu (PI) Felipe Pinheiro (PDT) – Vereador – Fortaleza (CE)

(PDT) – Vereador – Fortaleza (CE) Fernandinho Quatro Rodas (Mobiliza) – Vice-prefeito – Franca (SP)

(Mobiliza) – Vice-prefeito – Franca (SP) Francisco Peres (União Brasil) – Vereador – Heitoraí (GO)

(União Brasil) – Vereador – Heitoraí (GO) Gabriel Lopes (PL) – Vereador – Cristalina (GO)

(PL) – Vereador – Cristalina (GO) Getulio Santos (Solidariedade) – Vereador – Ipixuna do Pará (PA)

(Solidariedade) – Vereador – Ipixuna do Pará (PA) Gilmar Oliveira (PSD) – Vereador – Santa Clara D’Oeste (SP)

(PSD) – Vereador – Santa Clara D’Oeste (SP) Gracinda Marina (MDB) – Vereadora – Toledo (PR)

(MDB) – Vereadora – Toledo (PR) Jair Queijo (PL) – Vereador – Lauro Müller (SC)

(PL) – Vereador – Lauro Müller (SC) Jair Soares (PP) – Vereador – Pirapó (RS)

(PP) – Vereador – Pirapó (RS) João de Senhora (Republicanos) – Vereador – Josenópolis (MG)

(Republicanos) – Vereador – Josenópolis (MG) Joaozinho Despachante (PL) – Vereador – Ibirité (MG)

(PL) – Vereador – Ibirité (MG) Juarez (PT) – Vice-prefeito – Cafeara (PR)

(PT) – Vice-prefeito – Cafeara (PR) Juliana Machado de Medeiros (Avante) – Vereadora – Macaé (RJ)

(Avante) – Vereadora – Macaé (RJ) Júlio Cesar Candeia (Podemos) – Vice-prefeito – Capão Bonito do Sul (RS)

(Podemos) – Vice-prefeito – Capão Bonito do Sul (RS) Larissa Salgado (PV) – Vereadora – Miguel Pereira (RJ)

(PV) – Vereadora – Miguel Pereira (RJ) Leomar Mandato (PV) – Vereador – Governador Lindenberg (ES)

(PV) – Vereador – Governador Lindenberg (ES) Lucas Rios (Avante) – Vereador – São João Del Rei (MG)

(Avante) – Vereador – São João Del Rei (MG) Lucia (PP) – Vereadora – São Gonçalo do Sapucaí (MG)

(PP) – Vereadora – São Gonçalo do Sapucaí (MG) Lucia Carneiro (MDB) – Vereadora – Nova Prata do Iguaçu (PR)

(MDB) – Vereadora – Nova Prata do Iguaçu (PR) Luis Cesar (Avante) – Vereador – Cidreira (RS)

(Avante) – Vereador – Cidreira (RS) Luis Tavares (MDB) – Vereador – Barcarena (PA)

(MDB) – Vereador – Barcarena (PA) Lukas Machado (Podemos) – Prefeito – Itatinga (SP)

(Podemos) – Prefeito – Itatinga (SP) Manoel da Padaria (Avante) – Vereador – Mangaratiba (RJ)

(Avante) – Vereador – Mangaratiba (RJ) Marcelo Oliveira (União Brasil) – Prefeito – João Dias (RN)

(União Brasil) – Prefeito – João Dias (RN) Mixirica do Povo (PL) – Vereador – Iturama (MG)

(PL) – Vereador – Iturama (MG) Mulser Buzain (Agir) – Vereador – Goiatuba (GO)

(Agir) – Vereador – Goiatuba (GO) Niltinho Bastos (PL) – Vereador – São Roque (SP)

(PL) – Vereador – São Roque (SP) Pastor Fernando (Mobiliza) – Vereador – Santo Antônio de Jesus (BA)

(Mobiliza) – Vereador – Santo Antônio de Jesus (BA) Paulo Cesar Fernades (PSDB) – Vereador – Santa Cecília (SC)

(PSDB) – Vereador – Santa Cecília (SC) Paulo do Clube Atalaia (Podemos) – Vereador – Mateus Leme (MG)

(Podemos) – Vereador – Mateus Leme (MG) Pedro Antonelli (PSD) – Vereador – Garça (SP)

(PSD) – Vereador – Garça (SP) Professor Perazo (União Brasil) – Vereador – Fortaleza (CE)

(União Brasil) – Vereador – Fortaleza (CE) Professora Neide (PSDB) – Vereadora – Ribas do Rio Pardo (MS)

(PSDB) – Vereadora – Ribas do Rio Pardo (MS) Professora Vilma (PT) – Vereadora – Maringá (PR)

(PT) – Vereadora – Maringá (PR) Raquel da Manda Saia (PMB) – Vereadora – Sardoá (MG)

(PMB) – Vereadora – Sardoá (MG) Rogerinho Aquino (Avante) – Vice-prefeito – Liberdade (MG)

(Avante) – Vice-prefeito – Liberdade (MG) Rosânjela Barbosa Rô (PL) – Vereadora – Cássia (MG)

(PL) – Vereadora – Cássia (MG) Ruben Preuss (PL) – Vereador – Sinimbu (RS)

(PL) – Vereador – Sinimbu (RS) Sebastião (Avante) – Vereador – Buritama (SP)

(Avante) – Vereador – Buritama (SP) Theodorinho (Podemos) – Vereador – Montanha (ES)

(Podemos) – Vereador – Montanha (ES) Tião de Dois Leões (Republicanos) – Vereador – Pombos (PE)

(Republicanos) – Vereador – Pombos (PE) Walmir do Antônio Açougueiro (PT) – Vereador – São Francisco de Goiás (GO)

(PT) – Vereador – São Francisco de Goiás (GO) Welinton do Uber (PSB) – Vereador – Tanguá (RJ)

(PSB) – Vereador – Tanguá (RJ) Willer Dentista (Avante) – Vereador – Itararé (SP)

(Avante) – Vereador – Itararé (SP) Zé Amauri (MDB) – Vereador – Taquaritinga Do Norte (PE)

(MDB) – Vereador – Taquaritinga Do Norte (PE) Zezé da Água (MDB) – Vereador – São Sebastião Da Grama (SP)

(MDB) – Vereador – São Sebastião Da Grama (SP) Zezinho Fabri (Podemos) – Vereador – Ouro Verde (SP)