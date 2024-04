Quanto vai custar o projeto de restauração da Praça dos Três Poderes

O Ministério da Cultura anunciou há pouco o custo previsto no edição de licitação para a contratação do projeto de restauração da Praça dos Três Poderes: 993.000 reais.

Incluído no Novo PAC Seleções, o projeto deverá abarcar um piso novo, recuperação das estruturas comprometidas, entre elas o Museu da Cidade e o Espaço Lúcio Costa, restauro de obras de arte, iluminação da praça e dos monumentos situados na área, acessibilidade para pessoas com deficiência, drenagem e inclusão de câmeras de segurança.

O anúncio foi feito pela ministra Margareth Menezes, pelo secretário-executivo do MinC, Márcio Tavares, e pelo presidente do Iphan, Leandro Grass.

Sofrendo há tempos com o abandono, a praça foi alvo de depredação durante os ataques de 8 de janeiro de 2023. No começo do ano, a primeira-dama Janja fez uma espécie de vistoria no local e reclamou do estado de conservação do espaço projetado por Oscar Niemeyer e Lúcio Gosta, que é de responsabilidade do Governo do Distrito Federal.