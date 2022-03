PT se divide sobre submeter o candidato Lula ao ‘teste das ruas’

O PT estuda um evento para as próximas semanas com o objetivo de marcar a entrada simbólica de Lula na campanha presidencial. Há uma divisão na cúpula do partido sobre a forma do ato. Uma ala defende que a festa seja na rua. Outra, mais conservadora, avalia que seria melhor manter o cacique petista na segurança de um auditório fechado. A festa deve ocorrer entre os dias 9 e 16 de abril, em São Paulo.