PT pede suspensão da privatização da Eletrobrás no STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O PT entrou com mandado de segurança nesta terça no STF para suspender a privatização da Eletrobrás.

Também nesta terça, a gigante de energia fez uma assembleia geral extraordinária com seus acionistas para discutir a sua futura capitalização, num primeiro passo para tirar o governo do controle acionário.

O PT alega na ação inércia do TCU em analisar denúncias encaminhadas pela Câmara dos Deputados sobre o processo de desestatização da Eletrobrás. Segundo o partido, o tribunal ignorou as solicitações dos parlamentares e autorizou a continuidade dos trâmites de privatização.

“As denúncias encaminhas ao TCU pelo Congresso Nacional são o exercício constitucional da casa legislativa de fiscalização sobre o procedimento de desestatização da Eletrobrás, sendo dever do TCU apreciar as denúncias antes de qualquer consolidação de venda da estatal”, sustenta o PT, que pede que o processo de privatização seja suspenso até o tribunal de contas apurar as denúncias relatadas.