PT castiga a verdade até na mensagem de Natal

Chefe nacional do PT, Gleisi Hoffmann gravou uma mensagem de Natal para a militância do partido. No vídeo de 1 minuto e 50 segundos, a petista malha Jair Bolsonaro pelas barbaridades cometidas pelo governo na pandemia e em diferentes áreas da administração federal. Até aí, jogo jogado. É quando fala de Lula que a deputada desvirtua os fatos.

Gleisi festeja a “conquista da liberdade plena e da inocência do presidente Lula”. O petista conseguiu, de fato, derrubar os processos que tinha contra ele na Justiça. Graças ao trabalho de seus competentes advogados, mostrou que a Lava-Jato jogou fora das leis para condenar o ex-presidente. Mas Lula não foi inocentado.

As provas recolhidas pela operação foram anuladas. O que se descobriu sobre as relações de Lula com empreiteiros do petrolão, no entanto, são fatos já escritos na história de escândalos dos governos petistas.