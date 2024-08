PT acusa Jorginho Mello de usar residência oficial em SC para evento do PL

O PT de Santa Catarina apresentou uma ação contra Jorginho Mello acusando-o de realizar um evento eleitoral do PL na Casa d’Agronômica, residência oficial do governador do estado. O Código Eleitoral proíbe o uso de sedes de órgãos públicos “para beneficiar partido ou organização de caráter político”.

Na última sexta-feira, Jorginho recebeu no palácio a visita de Jair e Michelle Bolsonaro, além da deputados do PL. Um cartaz do partido aparece atrás do governador em uma foto publicada por um dos visitantes.

“Tal recepção não se limitou a uma visita cordial, mas claramente de um evento político eleitoral em prédio público, já que, conforme amplamente demonstrado, inclusive se instalou dentro da Casa d’Agronômica um banner do Partido Liberal”, afirma o PT.