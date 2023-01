PSDB vai abrir propagandas partidárias no dia 24 de janeiro

O PSDB vai dar início à exibição das propagandas partidárias deste ano no rádio e na TV, a partir do dia 24 de janeiro, com 20 inserções de 30 segundos cada uma. Extinta em 2017, a divulgação dos partidos voltou a ser permitida no começo do ano passado.

A partir de 9 de março, será a vez do PSOL, que terá o mesmo tempo, e do PSOL, que terá 20 minutos por semestre (40 inserções). A veiculação ocorrerá sempre às terças, quintas e sábados, das 19h30 às 22h30.

A divisão do tempo entre os partidos é feita de acordo com o desempenho de cada legenda nas eleições do ano passado. Os que elegeram mais de 20 deputados federais terão direito a 20 minutos semestrais, enquanto as que conseguiram eleger entre 10 e 20, terão dez. Já as bancadas compostas por até nove parlamentares terão cinco minutos por semestre.