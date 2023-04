PSD tenta avançar no ABC paulista explorando declínio tucano

Com uma carteira de obras estimada em 700 milhões de reais até 2024, a prefeitura de São Caetano do Sul tornou-se ativo cobiçado entre os grandes partidos que já articulam projetos para as próximas eleições. O prefeito da cidade, José Auricchio Júnior, hoje filiado ao PSDB, abriu conversa com Gilberto Kassab para passar ao PSD.

Auricchio vai tentar fazer seu sucessor nas próximas eleições municipais e sua eventual troca de partido pode consumar o declínio tucano no ABC paulista. Além do bom trânsito na política, o prefeito deixará um investimento recorde na cidade.

Nesta terça, ele assinou o edital de construção de dois piscinões na cidade. A obra, avaliada em 170 milhões de reais, deve começar ainda neste semestre e faz parte do Programa Avança São Caetano.