PSB do Rio quer lançar como candidato delegado que denunciou Salles

O PSB do Rio fez um convite formal para que o delegado da PF Alexandre Saraiva ingresse nos quadros do partido e dispute a uma vaga de deputado federal pelo estado em outubro.

Saraiva era superintendente da PF no Amazonas e foi responsável por apresentar notícia-crime contra o então ministro do Ambiente, Ricardo Salles, por interferência na fiscalização de extração e venda de madeira ilegal da Amazônia.

O policial sofreu represália da gestão bolsonarista que o derrubou do cargo mais alto da PF no Amazonas. Ele foi transferido então para um posto no interior do Rio.

Na semana passada, caciques do PSB levantaram a possibilidade de o agente tentar uma vaga na Câmara. O convite formal foi feito pouco depois pelo chefe do PSB no Rio, o deputado Alessandro Molon. Ele disse que será “uma grande honra” ter o delegado como futuro correligionário.