Pros fecha com PDT de Weverton Rocha no Maranhão

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

Candidato ao governo do Maranhão, o senador pedetista Weverton Rocha ganhou nesta semana o apoio do novo presidente nacional do Pros, Marcus Holanda.

O partido estava na base política do governador Flávio Dino, do PSB. Holanda assumiu por meio de liminar, depois de derrubar o notório Eurípedes Júnior, um dos fundadores do partido.