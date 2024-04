“Programa do governo do Lula não é de esquerda”, diz Dirceu em SP

Convidado a participar de um seminário da Esfera Brasil, nesta segunda-feira, o ex-ministro José Dirceu afirmou que Lula montou um governo de centro-direita, não de centro-esquerda, e que o programa do governo do petista “não é de esquerda”. Isso ocorre, segundo Dirceu, por “exigência” do atual momento histórico e político.

O ex-deputado federal foi questionado pelo mediador do debate, o advogado Luiz Gustavo Bichara, se o presidente age bem ao “fomentar a radicalização”, como o antecessor, Jair Bolsonaro, e se vê espaço para “uma grande concertação nacional”

“O Lula não só foi eleito nessas condições, mas montou um governo que não é um governo de centro-esquerda não, é um governo de centro-direita. Eu falo isso e todo mundo fica indignado às vezes dentro do PT. Porque realmente parte do PL, o PP e o PR de certa forma estão na base do governo, porque essa é a exigência do momento histórico e político que nós vivemos”, declarou o petista.

“Então eu acredito que o Lula não optou pela polarização ou radicalização. Por que que o Brasil está radicalizado e polarizado? Por causa do discurso que foi feito ontem no Rio de Janeiro, que é um fundamentalismo religioso com um ataque à democracia, e ainda com chamando o apoio da direita internacional e da direita norte-americana. Não só do ex-presidente [Donald] Trump como do [Elon] Musk. Essa é a realidade que o Brasil tá vivendo. Bolsonaro está em campanha eleitoral, percorrendo o Brasil, tendo candidatos em cada cidade. Então a nacionalização da campanha vai acabar acontecendo nos grandes centros urbanos”, complementou Dirceu, em referência à manifestação realizada neste domingo em Copacabana.

Sobre a possibilidade de o Brasil ter um “acordo nacional”, o ex-ministro respondeu que “de certa forma” isso ocorreu com a eleição do Lula, a constituição do seu governo e com o programa do governo.

“O programa do governo do Lula não é um programa de esquerda”, afirmou.

“Qual é o desafio que o Brasil tem? Primeiro, o Brasil está virando um país de partidos políticos. Quem está puxando isso nem somos nós da esquerda, são os partidos de centro-direita, que estão se constituindo… Só não vê isso quem não quer, o PL, o PP, o PR, a União Brasil, os Republicanos estão se constituindo em partidos. E na Câmara e no Senado qualquer assunto é debatido, discutido e existem várias posições políticas, programáticas, seja reforma tributária, seja questões do agronegócio, seja questões ambientais, seja questões sociais”, acrescentou o petista.