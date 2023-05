Procuradora Ana Carolina Roman é nomeada para TRF-1

Lula nomeou nesta quarta a procuradora da República Ana Carolina Alves Araújo Roman para o cargo de juíza do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Ela assume a vaga que era destinada ao MPF no tribunal.

Com impasse sobre indicações para os tribunais, Ana Carolina era considerada um nome de conciliação, contando com ampla base de apoio no governo e na oposição.

Graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), ela ingressou no MPF em 2004, atuando na Procuradoria da República no Distrito Federal.

Já foi vice-presidente da Associação Nacional de Procuradores da República e integrante do Grupo de Apoio ao Combate à Escravidão Contemporânea e ao Tráfico de Pessoas da 2ª Câmara de Coordenação do Ministério Público Federal, além representante da Associação Nacional de Procuradores da República Comissão Nacional de Erradicação ao Trabalho Escravo.

Tem especialização em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo e é mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa.