Procurador aciona STF contra manobra de interina da PGR

Atualizado em 30 out 2023, 16h48 - Publicado em 30 out 2023, 17h01

Coordenador da Quinta Câmara de Coordenação e Revisão da PGR, o procurador Ronaldo Albo tinha mandato no cargo até julho de 2024, mas foi apeado recentemente do posto pela chefe interina da Procuradoria, Elizeta Ramos. Ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal, contra a decisão, e o relator do caso, ministro Luiz Fux, ainda não se manifestou sobre o pedido.

Albo foi indicado para o cargo depois de vencer, por dez votos a zero, uma eleição no Conselho Superior do Ministério Público ano passado. No início desse mês, uma semana após assumir o comando da PGR, Elizeta afastou Albo da 5ª Câmara e indicou o subprocurador Alexandre Camanho para seu lugar.