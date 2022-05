Primeira-dama de SP recebe presidente da Aldeias Infantis SOS

Em sua primeira viagem à América Latina, o novo presidente mundial da organização Aldeias Infantis SOS, Dereje Wordofa, se encontra nesta terça com a primeira-dama do Estado São Paulo e presidente do Fundo Social, Luciana Garcia.

O encontro gira em torno do trabalho da organização com cuidados alternativos em seis cidades do estado, incluindo a capital, com destaque para cinco projetos de fortalecimento familiar, que previnem o encaminhamento de crianças ao acolhimento.

Ao todo, são 22 casas lares da Aldeias Infantis SOS, duas creches e mais de 1.350 crianças, jovens e adolescentes beneficiados somente em abril.

A Aldeias Infantis SOS é líder global no atendimento direto à criança, presente em 137 países e com sede na Áustria. São 72 anos de existência (55 deles no Brasil) e experiência no cuidado e proteção de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias.