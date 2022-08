PRF pede mais poder aos presidenciáveis

Em carta que será entregue aos presidenciáveis deste ano, a federação dos agentes da PRF pede a ampliação dos poderes da corporação que, hoje, atua somente no policiamento ostensivo. Atualmente, por exemplo, ao prender alguém, os policiais precisam encaminhar a pessoa detida para uma delegacia de polícia judiciária (Polícia Civil ou PF) para lavrar o flagrante.

A categoria defende que no Brasil não haja mais a diferenciação entre as chamadas polícia ostensiva e polícia judiciária. Com isso, a PRF teria autonomia para registrar boletins de ocorrência, conduzir investigações e se comunicar diretamente com o Ministério Público e a Justiça no curso de inquéritos e processos. O modelo é referido como “polícias de ciclo completo”.

Além disso, os policiais rodoviários pedem equiparação salarial com outras carreiras do funcionalismo federal, regras especiais para a aposentadoria por invalidez, mudanças nas diretrizes para a concessão de pensão por morte e a criação de um fundo próprio que não possa ser contingenciado.

O primeiro presidenciável a receber a carta foi Ciro Gomes. A entidade buscará outros candidatos para apresentar suas propostas.