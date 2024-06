Presidente do Podemos se licencia da Câmara para focar nas eleições

Presidente nacional do Podemos, a deputada federal paulista Renata Abreu se licenciou nesta semana da Câmara para focar nas candidaturas do partido para as eleições municipais. Ela só retomará o mandato em Brasília depois de 121 dias, em outubro, após a disputa municipal.

Com a saída de Renata, quem tomou posse, na condição de suplente, foi o deputado Daniel José, também do Podemos, que cumpriu mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo entre 2019 e 2023.

Defensor da bandeira da educação, o parlamentar vai se juntar à oposição a Lula, a quem costuma criticar nas redes sociais. Renata, por sua vez, tem uma relação mais amistosa com o governo, e chegou a discursar em evento no Planalto no mês passado, por ter sido relatora do projeto de lei do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o Perse.