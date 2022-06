Prêmio de inovação no Poder Judiciário está com inscrições abertas

O Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial chega a sua terceira edição em 2022, com o objetivo de reconhecer e incentivar as iniciativas e projetos de tecnologia, de gestão e de inovação das instituições do ecossistema de Justiça. As inscrições para projetos e líderes que se destacaram nos últimos meses estão abertas até o dia 10 de julho e podem ser feitas no site expojud.com. A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 25 de outubro, em Brasília.

Neste ano, são sete categorias em visibilidade: Inovação Tecnológica, Inovação na Gestão, Laboratórios de Inovação, Inovação Social, Liderança Exponencial, Executivo de Tecnologia, Executivo de Inovação. A ideia é evidenciar e valorizar membros e servidores que fazem a diferença no ecossistema de Justiça, a fim de enfatizar e repercutir as iniciativas relacionadas à melhoria dos serviços prestados em benefício da sociedade.

Em 2021, o ministro Luís Roberto Barroso, então presidente do TSE, foi o vencedor da categoria “Liderança Exponencial – Tribunal Federal Eleitoral e Superiores”. Juízes, desembargadores, procuradores e diretores de instituições foram reconhecidos nas demais categorias, além dos projetos inovadores com robôs e assistentes virtuais de órgãos do judiciário, que também se destacaram em suas categorias de premiação.

O Prêmio de Inovação é uma iniciativa do Judiciário Exponencial e conta com o apoio da Fundação Instituto de Administração, para as avaliações relativas às premiações de projetos. A instituição é reconhecida pela lisura e larga experiência em tais iniciativas.