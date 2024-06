Prefeito marca inauguração de “Puerto Madero” de Santos para julho

O prefeito de Santos, Rogério Santos, marcou a inauguração do Parque Valongo para o dia 5 de julho. A obra inspirada no Puerto Madero, de Buenos Aires, faz parte do projeto de revitalização do Centro Histórico da cidade do litoral paulista.

A obra, com investimento de cerca de 44 milhões de reais, é uma parceria entre a prefeitura e a Autoridade Portuária. No futuro, o terminal de passageiros deve ser instalado no local.

Um armazém multiuso com espaço para shows, roda gigante e atracadouro para 36 embarcações (lanchas, escunas e jet ski), mirante, playground e quadras esportivas de areia estarão prontos. A obra prevê, ao todo, quatro armazéns, restaurantes e espaço para exposições.