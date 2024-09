Preço da refeição sobe, mas vale-refeição não acompanha, diz pesquisa

Segundo uma pesquisa da Pluxee, empresa do segmento de benefícios e engajamento de colaboradores, o preço médio da refeição no Brasil aumentou para R$51,61 em 2024. Quase R$20 a mais de 2019 para cá. Contudo, o mesmo levantamento demonstrou que os valores recebidos pelo trabalhador a título do benefício de vale-refeição não acompanharam essa subida de preço.

Além disso, a durabilidade dos populares VRs entre janeiro e julho deste ano foi de 11 dias. Em 2019, antes da pandemia, o benefício durava, em média, 18 dias, cobrindo quase todos os 22 dias úteis de trabalho. Isso significa, portanto, que uma parte considerável do salário mensal do trabalhador está sendo destinada para complementar a refeição.

Nesse contexto, Guilherme Carl, diretor comercial a Pluxee, destacou as estratégias adotadas pelos trabalhadores para esticar o valor do vale-refeição.

“As opções mais populares são os buffets com preço fixo, escolhidos por 33% dos entrevistados, onde é possível comer à vontade com previsibilidade no custo, e os restaurantes por quilo, também com 33% das preferências, para personalizar uma refeição, ajustar a quantidade e escolher opções que agradem ao paladar, tudo isso pagando um pouco menos”, explicou.

Recorte regional

De acordo com a Pluxee, alguns estados da federação apresentam variação quanto à durabilidade do vale-refeição. Roraima registra a menor duração, com apenas 8 dias de duração. Em seguida, aparecem os estados do Acre, Alagoas, Mato Grosso, Pará e Piauí, com 9 dias. Nos estados do Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins, o benefício se estende por 10 dias.

Os estados que acompanham a média nacional, de 11 dias, são Bahia, Goiás, Espírito Santo e Paraíba. Enquanto isso, Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Pernambuco, Paraná, Rondônia e Santa Catarina têm um VR com 12 dias de duração.

No Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo, o vale-refeição dura 13 dias, e Minas Gerais se destaca com a maior duração, alcançando 14 dias.