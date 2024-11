PP de Arthur Lira e Ciro Nogueira negocia mais ministério no governo Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Parece um quadro surrealista, mas começaram algumas conversas no governo para que o PP, de Arthur Lira e Ciro Nogueira, amplie seu protagonismo nos ministérios de Lula.

A sigla, que já tem uma pasta na gestão petista, mas segue com caciques na canoa de Jair Bolsonaro, pode ganhar dois ministérios.

Há, segundo fontes do Planalto, uma condição. Para ampliar seu latifúndio na esplanada, o PP teria que se comprometer a não estar com a chapa bolsonarista em 2026. “Não precisa apoiar Lula e o PT, mas não pode ir com Bolsonaro”, diz um auxiliar palaciano.