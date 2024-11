Portal da Transparência do governo tem falha de mais de R$ 8 bilhões

Referência do governo para informar os gastos da gestão federal, o Portal da Transparência exibe um contrato da Construtora Otima Ltda, do Piauí, estimado em 8,9 bilhões de reais, como mostra o Radar na edição de VEJA que está nas bancas. O dado, segundo a construtora, não é real. De acordo com a empreiteira, o negócio fechado com o governo, para manutenção de estradas, é de 79 milhões de reais.

A informação sobre a quantia bilionária, segundo a empresa, se deve a um erro no sistema de controle e prestação de contas da gestão federal: “O preço orçado pelo órgão para a obra foi de cerca de R$ 89 milhões. A Construtora Ótima sagrou-se vencedora do pregão em razão do menor preço oferecido, R$ 79 milhões. Ocorre que, por um aparente erro de digitação, o Portal da Transparência do Governo Federal informou que referida obra teria sido orçada no valor de R$ 8,9 bilhões”.

A informação também é corroborada pelo Dnit do Piauí. Até a noite desta segunda, no entanto, a informação, que serve de referência pública para os gastos do governo, seguia nas planilhas do portal.

A incoerência entre os dados listados no portal e os valores verdadeiros colocam em dúvida a plataforma de informações oficiais do governo.