Por que o embaixador do Brasil na Argentina foi chamado para Brasília

O embaixador do Brasil na Argentina, Julio Bitelli, foi chamado pelo Itamaraty e chegou na noite deste domingo a Brasília, onde se reuniu na manhã desta segunda-feira com o chanceler Mauro Vieira. Ele deve retornar a Buenos Aires em alguns dias.

O objetivo da convocação, que não teve caráter de protesto diplomático, foi coordenar posições com o diplomata e manter conversas sobre a conjuntura da relação entre os dois países.

A medida ocorreu uma semana após a visita do presidente Javier Milei a Balneário Camboriú (SC), onde ele se encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, o ultraliberal não manteve contato com o presidente Lula.

Nas últimas semanas, os dois trocaram críticas públicas. Milei não compareceu, na segunda-feira passada, à Cúpula do Mercosul, em Assunção, no Paraguai.

O embaixador brasileiro teve sua indicação para o posto aprovada pelo Senado em maio do ano passado. No Ministério das Relações Exteriores, a avaliação é que Bitelli já tem muito acesso em Buenos Aires e tem ajudado a “manter a coisa nos eixos”, apesar da turbulenta relação entre os dois presidentes.