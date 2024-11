Por que Lula não irá receber Joe Biden em Manaus

O Planalto estava em compasso de espera nos últimos dias para saber se Joe Biden iria mesmo passar por Manaus antes de ir à Cúpula do G20 no Rio de Janeiro. As viagens foram finalmente confirmadas pela Casa Branca nesta quinta-feira, depois que o presidente americano conversou com Lula por telefone.

Inicialmente, o brasileiro pretendia receber o convidado na sua visita à Amazônia, mas agora só se reunirá com ele no Rio, onde os dois terão uma reunião bilateral.

Isso porque Lula, ainda se recuperando da queda no banheiro do Palácio da Alvorada, teria que fazer uma espécie de bate e volta para Manaus, já que estará no Rio no próximo no dia 16 para encerrar a Cúpula Social do G20 — uma novidade implementada pela presidência brasileira.

De acordo com a Casa Branca, Biden desejou a Lula uma recuperação plena da sua recente lesão na cabeça, durante o telefonema realizado no fim da tarde desta quinta.

Segundo o Planalto, o americano também confirmou a decisão do governo dos Estados Unidos de aderir à Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, lançada pelo Brasil. E Lula “reiterou a amizade e admiração pelo presidente Biden e observou o excelente momento das relações Brasil-Estados Unidos nos últimos anos”.

“Ambos destacaram a importância da iniciativa bilateral pela promoção do trabalho decente no mundo, a Parceria pelos Direitos dos Trabalhadores, e a convergência de prioridades entre os dois governos para a promoção da transição energética. Biden enalteceu a importância do Brasil para a preservação das florestas tropicais e para o combate à mudança do clima”, informou em nota o governo, que não citou a eleição de Donald Trump contra a vice-presidente Kamala Harris.

As viagens de Biden

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, informou nesta quinta que Biden viajará para Lima, no Peru, entre os dias 14 e 16, para se encontrar com a presidente Dina Boluarte e reforçar a relação bilateral com o país, além de participar da Cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, na sigla em inglês).

Na sequência, ele seguirá para Manaus, onde visitará a floresta amazônica a fim de se encontrar com a população local e indígena e “líderes que trabalham para preservar e proteger esse ecossistema crítico”. De acordo com o governo dos Estados Unidos, essa será a primeira visita desse tipo de um presidente em exercício do país.

No Rio, Biden se reunirá com Lula às margens do G20 para “reforçar a liderança do país nos direitos trabalhistas e no crescimento da economia limpa”.