Biden participará de cúpula do G20 no Rio, confirma Casa Branca

Segundo a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, o democrata, que será sucedido por Donald Trump em janeiro, deve participar também da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, no Peru, alguns dias antes do G20.

Biden deve ainda fazer uma visita à Amazônia, antes de viajar ao Rio, acompanhado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de acordo com a agência de notícias Reuters. A ideia é que, depois do Peru, e antes do Rio, ele faça uma parada em Manaus ou Belém.

A cidade escolhida, pelo que tudo indica, deve ser Manaus, que teria maior estrutura para receber o presidente, de acordo com análise de segurança feita por autoridades americanas.