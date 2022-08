Politize! lança chatbot sobre eleições com apoio do Twitter Brasil

Numa iniciativa que faz parte do Programa de Combate à Desinformação do TSE e que conta com o apoio do Twitter, a Politize! lançou um chatbot que esclarecerá dúvidas da população sobre as eleições com base nos principais conteúdos produzidos pela organização.

O serviço fica disponível até o fim do ano. A iniciativa traz uma linguagem didática e faz parte da campanha “Olhe.Vote.Mude”, da Politize!, para as #Eleições2022.

“Hoje, de acordo com o Democracy Index do The Economist, o Brasil é caracterizado por uma cultura pouco democrática, de baixa participação política e com fortes tendências à polarização, pela falta de educação. Nosso desejo é mudar esse cenário por meio da educação política e engajamento social e, com a chegada das eleições, é fundamental oferecer ferramentas didáticas, plurais e gratuitas e, mais ainda, garantir que elas sejam acessíveis para a população”, comenta Luiza Wosgrau Câmara, Gestora do núcleo de Comunicação da Politize!.

O chatbot é apresentado pela persona da Poli, à imagem da urna eletrônica, jovem e motivada a ajudar a população brasileira a fortalecer a crença na política e no sistema eleitoral brasileiro. O recurso estará disponível via Mensagem Direta (DM) da Politize! no Twitter. Para acessá-lo, basta enviar uma mensagem para @politize na plataforma. Em contato com a Poli, os eleitores poderão seguir em cinco trilhas de aprendizado: “1. Quero tirar todas as minhas dúvidas sobre eleições; 2. Quero aprender mais sobre política no geral; 3. Quero entender como identificar notícias falsas; 4. Quero dicas de como conversar sobre política de forma saudável; 5. Quero saber onde encontrar dados sobre política”.

“É um sistema bem completo e intuitivo. Cada uma das trilhas traz uma sequência de perguntas e respostas que podem ser seguidas individualmente, ou de acordo com o caminho sugerido. Os usuários terão a opção de acompanhar todas as temáticas que considerem importantes”, acrescenta Wosgrau.

O apoio ao chatbot da Politize! faz parte dos esforços do Twitter para que as pessoas possam participar das conversas sobre eleições no Brasil de maneira segura, consciente e informada. Mais informações sobre essas iniciativas estão disponíveis no blog do Twitter.

“Queremos que as pessoas se sintam cada vez mais informadas e aptas a tirar suas dúvidas sobre as eleições e sua participação nesse processo. Além de políticas para preservar a integridade do debate público que acontece no Twitter, de parcerias e recursos no produto para que mais contexto e informação sejam facilmente acessados em nosso serviço, é importante que as próprias pessoas possam ter suas principais perguntas respondidas e esclarecidas. O chatbot da Politize! é uma iniciativa justamente nesse sentido”, afirma Daniele Fontes, líder da área de Políticas Públicas do Twitter no Brasil.

A campanha da Politize!, da qual o chatbot faz parte, estará presente nos espaços digitais e urbanos para informar, educar e capacitar a população brasileira a respeito das eleições e o que elas significam para o fortalecimento da democracia e o futuro do Brasil. A proposta é incentivar a participação política no processo eleitoral em 2022, aumentando, assim, a taxa de brasileiras e brasileiros que comparecerão às urnas capacitados e comprometidos com a representatividade do seu voto.