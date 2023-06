Políticos do DF vão a Pacheco para defender fundo constitucional

Chefe do Senado, Rodrigo Pacheco vai receber ex-governadores e a bancada do Distrito Federal no Congresso, nesta terça-feira, para tratar das mudanças no cálculo do principal fundo de investimento na segurança pública da capital federal.

O encontro, articulado pela senadora Leila Barros (PDT-DF), acontece às vésperas da votação, no Senado, do projeto que institui o novo marco fiscal.

A discussão em curso no Senado envolve uma mudança na lei que pode tirar 87 bilhões de reais do orçamento distrital em 10 anos, segundo cálculos do governo de Ibaneis Rocha.