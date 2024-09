Políticos abandonam Brasília na reta final de campanha

Com Lula, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira em Nova York, muitos ministros do governo e políticos do Congresso sumiram de Brasília. Tudo parou.

Alguns auxiliares de Lula até tiveram o cuidado de tirar férias para se dedicar a compromissos de campanha de aliados nos estados. Outros, marcaram agendas oficiais fora da capital federal para, no tempo livre do fim de semana, fazer campanha.

A comitiva de Lula, com mais de 100 pessoas, como revelou o Estadão, também tirou muitos auxiliares do governo de Brasília. Com toda a política mobilizada nas eleições e na viagem de Lula, a tal reação ao problema das queimadas ficou só no discurso.