Polícia Federal abre investigação contra a Itapemirim

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a Itapemirim, depois de a empresa paralisar as atividades e deixar milhares de clientes sem ter como viajar no fim do ano.

Os investigadores vão apurar desvios da empresa em duas frentes: na operação de voos que prejudicou passageiros e no negócios com criptomoedas de Sidnei Piva de Jesus, dono do grupo.

Centenas de investidores acusam Jesus de não devolver cerca de 400.000 reais investidos nas criptomoedas CrypTour, moeda digital lançada em julho deste ano pelo grupo de transporte, e de não terem mais acesso à plataforma da Extrading, que foi retirada do ar, para pedir o resgate ou simplesmente ter acesso a informações sobre o destino do dinheiro.

A PF mira a eventual prática de crimes de evasão de divisas, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular.