Podemos tenta criar frente parlamentar pelo fim do foro privilegiado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A bancada do Podemos na Câmara dos Deputados começou a coletar assinaturas de colegas para criar uma frente parlamentar pelo fim do foro privilegiado, uma das principais bandeiras defendidas pelo ex-juiz Sergio Moro, pré-candidato do partido à Presidência. São necessárias 171 assinaturas para conseguir instalar o grupo.

“A sociedade espera que as pautas antiprivilégio e anticorrupção sejam retomadas”, argumenta diz a deputada federal Renata Abreu, presidente nacional do partido.

O Senado aprovou uma PEC que acaba com o foro especial para autoridades em 2017, mas a proposta nunca foi votada pelo plenário da Câmara.