Planalto posta ‘toc, toc’, após batida da PF contra Carlos Bolsonaro

Horas depois de a PF cumprir mandados de busca e apreensão contra o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o perfil oficial do Governo do Brasil no X (antigo Twitter) publicou no início da tarde desta segunda-feira um post com a onomatopeia “toc, toc, toc…” e a foto de uma mão batendo em uma porta.

A publicação da Secom do Palácio do Planalto dizia respeito à abordagem de agentes comunitários de saúde a residências para combater o aumento no número de casos de dengue no país, mas foi associada nas redes como um “deboche” sobre batida da Polícia Federal nesta manhã.

✊✊✊ Quando os agentes comunitários de saúde baterem à sua porta, não tenha medo, apenas receba-os. 😉 Com o aumento no números de casos de dengue no país, o trabalho dos agentes comunitários de saúde é essencial para a prevenção da doença. pic.twitter.com/GJtjO0zpZe — Governo do Brasil (@govbr) January 29, 2024