PGR tenta trancar inquérito contra empresários bolsonaristas no STF

Vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo apresentou ao STF nesta sexta mais um recurso para tentar arquivar a investigação contra empresários bolsonaristas ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes.

Numa longa representação de 102 páginas, a vice-procuradora pede, “em caráter de urgência”, que Moraes reconsidere sua decisão de seguir com o caso e anule todo o procedimento, assim como as medidas cautelares decretadas contra os empresários, como bloqueio de contas, de perfis nas redes e de quebra de sigilos.

Araújo pede o trancamento da investigação deflagrada contra os empresários bolsonaristas e, caso nada disso ocorra, que o tema seja julgado no plenário principal do STF. Se nada der certo, a vice-procuradora pede então que o Supremo mande a investigação para a primeira instância, já que não há nenhum empresário com prerrogativa para ser julgado no STF.