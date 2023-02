PF prende dono de lojas de armas no Rio e apreende 68 fuzis

A PF prendeu nesta quarta-feira o dono e três funcionários de duas lojas de armas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense (RJ). A suspeita é a de que os envolvidos atuem no comércio ilegal de armamentos.

A operação Desarmada foi deflagrada em conjunto com o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 1ª Região Militar do Exército Brasileiro. Foram apreendidas 80 armas na operação, na maior apreensão do tipo feita pela PF no Rio.

No total, foram encontrados 68 fuzis e 12 revólveres de calibres restritos com indícios de irregularidade, além de 204 carregadores de fuzis e milhares de munições. Segundo as investigações, as lojas em Nova Iguaçu em que o material seria comercializado estariam com as suas autorizações para venda de armas de fogo, assessórios e munições suspensas.

Entre os presos está um policial federal aposentado. Os envolvidos poderão responder pelo crime de comércio ilegal de armas de fogo, munição e acessório, posse ilegal de armas de fogo, munição e acessório de uso restrito e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, com penas que podem variar de 3 a 12 anos de prisão.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, questionou para onde iria o material apreendido. “Armas e munições ilegais apreendidas hoje no Rio. Para onde iria esse arsenal? Estamos combatendo as organizações criminosas, de todos os tipos, todos os dias”, disse.

