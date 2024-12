PF mira esquema de compra de votos na eleição no RJ

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira, a Operação Têmis, para desarticular organização criminosa suspeita de compra de votos e lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro.

Os investigadores cumprem 22 mandados de busca e apreensão em São João do Meriti, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e no Rio. Entre os alvos estão o secretário de Transportes do Estado do Rio de Janeiro, Washington Reis, e o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis.

As investigações começaram em outubro, quando um homem foi preso em flagrante, em Duque de Caxias, com 1,9 milhão de reais em espécie, sob suspeita de compra de votos.

A PF identificou que o suspeito era integrante de uma organização criminosa atuante na Baixada Fluminense há vários anos. O grupo, composto de políticos e empresários, opera nas cidades de Duque de Caxias e São João de Meriti.

“As apurações revelaram que a organização movimentou cifras milionárias para financiar, ilicitamente, campanhas de candidatos a cargos políticos. Há indícios de que empresas contratadas pelo poder público eram utilizadas para favorecer agentes políticos em suas campanhas, com o fim de manter a hegemonia do grupo nesses municípios”, diz a PF.

Os crimes investigados incluem organização criminosa, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro.

Publicidade