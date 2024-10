PF mira deputado Gustavo Gayer em operação por desvio de cota parlamentar

A PF deflagrou nesta sexta-feira uma operação para desarticular uma associação criminosa voltada para desvio de recursos públicos da cota parlamentar, além de falsificação de documentos para a criação de uma Organização de Sociedade Civil de Interesse Público.

O deputado federal bolsonarista Gustavo Gayer (PL-GO), que está em seu primeiro mandato, é um dos alvos da operação, batizada de Discalculia. Em um vídeo publicado no Instagram, ele disse que teve o celular e um HD apreendidos e que foi acordado às 6h com a porta da sua casa, em Goiânia, “sendo esmurrada pela Polícia Federal”.

Cerca de 60 policiais federais cumprem 19 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, em Brasília, Goiânia, Cidade Ocidental (GO), Valparaíso de Goiás (GO) e Aparecida de Goiânia (GO).

Segundo as investigações, o objetivo final dos autores era a destinação de verbas parlamentares em favor da Oscip.

Continua após a publicidade

Os delitos investigados são associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e peculato-desvio.

O nome da operação (Discalculia) se refere ao transtorno de aprendizagem relacionado a números, porque a PF identificou falsificação na ata de assembleia da constituição da Oscip, consistente em data retroativa (ano de 2003). Ocorre que o quadro social à época seria formado por crianças de 1 a 9 anos.