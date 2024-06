PF indicia ministro de Lula por organização criminosa e corrupção passiva

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Investigado por suspeitas de desvio de emendas parlamentares para obras no interior do Maranhão, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, foi indiciado pela Polícia Federal pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva.

O caso envolve repasses para Vitorino Freire, cidade comandada pela irmã do ministro Luanna Rezende.

O relatório final do inquérito, segundo fontes da PF, foi encaminhado ao gabinete do ministro Flávio Dino no STF. A informação foi divulgada pela Folha e confirmada pelo Radar.