PF faz operação na casa de Ibaneis Rocha

O governador afastado do DF, Ibaneis Rocha, foi alvo de uma operação da PF em sua casa e em seu escritório nesta sexta-feira em Brasília. Agentes cumprem, durante a tarde, mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF a pedido da PGR. Além dele, também foi alvo da operação o secretário interino de Segurança Pública do DF, Fernando de Sousa Oliveira.

Ibaneis foi afastado pelo STF por suspeita de participação na tentativa de golpe que culminou com ataques às sedes dos poderes em Brasília no último dia 8. Ele prestou depoimento à PF e, na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes autorizou abertura de inquérito para apurar a participação do político no caso.

No último dia 11, o plenário do STF confirmou o afastamento de Ibaneis do cargo por 90 dias. Já Oliveira tinha o comando das polícias do DF no dia das invasões. O secretário titular, Anderson Torres, estava fora do país.

Mensagens divulgadas por Ibaneis indicam que o governador teria ordenado a Oliveira a dissolução do protesto e a prisão dos golpistas, mas o desenlace foi outro. A Justiça apura se houve omissão, conivência ou participação ativa das autoridades nos atos.

Ao Radar, o advogado de Ibaneis, Alberto Toron, disse que o governador afastado vai colaborar com as investigações e que as buscas estão em curso para a produção de provas no processo. A defesa de Oliveira ainda não foi localizada.