PF deve abrir novas investigações contra autores de ameaças ao STF

Um monitoramento preliminar da Polícia Federal identificou admiradores de Francisco Wanderley Luiz, o Tiü França, nas redes, após o ataque com explosivos no STF.

Luiz morreu na quarta, em Brasília, após tentar entrar no STF com explosivos amarrados ao próprio corpo e dentro de uma mochila. As imagens mostram que ele foi impedido por seguranças do tribunal.

Tão logo a ação terrorista foi revelada pela imprensa, manifestações radicais de apoio ao “homem-bomba” ganharam as redes. A propagação de ameças, a partir de postagens nas redes, na avaliação de investigadores, serve de incentivo para que outros radicais cometam atos do tipo.

Novas investigações serão abertas contra esses usuários de internet que propagam ódio contra as instituições.