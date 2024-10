PF deflagra onda de operações contra crimes eleitorais no país

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na última semana da campanha antes do primeiro turno das eleições municipais, a Polícia Federal deflagrou uma onda de operações contra crimes eleitorais no país.

Desde terça-feira, agentes da PF cumpriram mandados de busca e apreensão e fizeram prisões em flagrante em pelo menos oito estados: Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Rondônia, São Paulo e Sergipe.

Dinheiro vivo

Na terça e na quarta, a corporação apreendeu em São Luís mais de 787.000 reais em espécie com dois suspeitos, distribuídos em duas mochilas, e outros 45.000 reais com três indivíduos, durante diligências relacionadas a denúncias de supostos saques destinados à compra de votos.

“As investigações continuam com foco em desarticular o esquema criminoso de lavagem de dinheiro e caixa dois eleitoral”, informou a PF.

Nesta quinta, a PF prendeu em flagrante um candidato em Nova Mamoré (RO) que transportava 30.000 em espécie não declarados à Justiça Eleitoral. Ele foi alvo de uma abordagem de rotina realizada pela a Polícia Militar do estado, que encontrou o dinheiro no interior de veículo em que estava. O montante seria utilizado em campanha eleitoral e o seu recebimento não foi devidamente declarado.

Também nesta quinta, agentes da Polícia Federal apreenderam 449.000 reais durante uma abordagem em via pública em Estância (SE), em uma ação que fez parte de um trabalho ostensivo realizado pela corporação nos dias que antecedem o pleito, após uma denúncia anônima sobre um saque de grande quantia em espécie em um banco local.

No veículo em que o dinheiro era transportado, os policiais também constataram que um dos três ocupantes portava uma pistola calibre .40, de uso restrito, sem a devida autorização. Ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Outra operação, deflagrada nesta sexta, com o objetivo de garantir a lisura do processo eleitoral e impedir a influência de grupos violentos nas eleições, cumpriu nove mandados de busca e apreensão em Fortaleza, Canindé e Choró, no Ceará.

A investigação teve início após denúncias apontarem um suposto esquema de compra de votos, envolvendo um grupo criminoso organizado — que estaria oferecendo vantagens materiais e financeiras, com indícios da utilização de recursos ilícitos oriundos de contratos fraudulentos com entes públicos, para financiar campanhas eleitorais. A PF apreendeu 600.000 reais em espécie com um indivíduo vinculado ao grupo, que supostamente seria usado para a compra de votos.

Manipulação de pesquisas

Em São José do Rio Preto (SP), a Polícia Federal deflagrou nesta sexta a Operação Erro de Tipo II, que investiga possível manipulação de pesquisas eleitorais de intenção de votos para prefeitos em cidades da região.

Segundo as investigações, um homem que representaria um instituto de pesquisas teria abordado candidatos em cidades da região, oferecendo seus serviços e prometendo “ajustes” nos resultados dos levantamentos, visando favorecer quem o contratasse. “Caso o candidato não aceitasse a proposta, o investigado afirmava que ofereceria seus serviços para candidatos opositores”, informou a PF.

Agentes apreenderam celulares, computadores, documentos e 157.000 reais em espécie. O investigado está sujeito às sanções por extorsão e pesquisa eleitoral fraudulenta.

Compra de votos

Em Juazeiro do Norte (CE), quatro pessoas foram presas nesta quinta pela Polícia Federal, em parceria com a Polícia Militar, acusadas de envolvimento em um esquema de troca de exames médicos por votos. Os suspeitos prestaram depoimento e foram liberados mediante pagamento de fiança.

Na madrugada desta sexta, a PF atendeu a uma ocorrência trazida pela Polícia Militar durante patrulhamento ostensivo em Aracaju e conduziu 54 suspeitos de envolvimento em um esquema de compra de votos à delegacia. Sem elementos para configurar flagrante delito, a corporação abriu um inquérito para aprofundar as investigações sobre pessoas que teriam oferecido e aceitado dinheiro em troca de votos para um candidato específico.

Nesta sexta, policias federais cumpriram três mandados de busca e apreensão em Caraíbas (BA), como resultado de uma investigação iniciada pelo Ministério Público Eleitoral, a partir de uma denúncia com áudios em que uma suposta servidora pública do município oferece 800 reais (em duas parcelas de 400 reais) a um eleitor para que ele votasse em certo candidato a prefeito e prometendo conseguir um emprego para o interlocutor caso ele seja eleito.

Também nesta manhã, em São Simão (GO), uma operação cumpriu sete mandados judiciais de busca e apreensão contra suspeitos de utilizarem recursos públicos para compra de votos, por meio de doação de combustível em benefício de um candidato, além de desvio de dinheiro em favor de pessoa jurídica para benefício próprio na campanha eleitoral.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais cumpriu nesta sexta dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Eleitoral da 241ª Zona Eleitoral de Sabará (MG), para apurar supostos crimes de omissão de informação ou inserção de falsa informação em documento público ou particular para fins eleitorais e o crime de inscrever fraudulentamente eleitor.