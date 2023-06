Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Espécie de Daniel Silveira do Senado, Marcos do Val pediu licença, nesta semana, do mandato por 115 dias.

Ao justificar o afastamento, a assessoria do senador relatou um “mal-estar” sentido por ele na terça-feira.

Para investigadores, a piora na saúde do senador está diretamente ligada ao vasto — e comprometedor — material encontrado no celular dele. Há de tudo no aparelho.