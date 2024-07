PF acha áudio de Bolsonaro e Heleno discutindo investigação contra Flávio

A Polícia Federal descobriu o áudio de uma reunião realizada em 25 de agosto de 2020 na qual o então chefe da Abin, o deputado federal Alexandre Ramagem, trata com o então presidente Jair Bolsonaro e o general Augusto Heleno, que era chefe do GSI, sobre as “supostas irregularidades” cometidas por auditores da Receita Federal na confecção do Relatório de Inteligência Fiscal que deu origem à investigação contra o senador Flávio Bolsonaro pelo desvio de parte dos salários de funcionários da Alerj, quando ele era deputado estadual do Rio de Janeiro.

A informação consta em relatório da PF sobre a chamada Abin paralela, que embasou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizando a operação deflagrada nesta quinta-feira. Segundo a investigação, a gravação de uma hora e oito minutos foi “possivelmente” feita por Ramagem. O relatório também aponta a presença de uma mulher que seria “possivelmente” advogada de Flávio na reunião.

De acordo com a PF, o áudio corrobora a “premissa investigativa” de que a estrutura da Abin foi usada ilegalmente para monitorar três auditores da Receita Federal, para “encontrar podres” sobre eles.

“O áudio transcrito na IPJ N° 2404151/2024 apresenta metadados do dia 25/08/2020. Neste áudio é possível identificar a atuação do Del. ALEXANDRE RAMAGEM indicando, em suma, que seria necessário a instauração de procedimento administrativo contra os auditores da receita (Escor07) com o objetivo de anular a investigação, bem como retirar alguns auditores de seus respectivos cargos”, relata o delegado Daniel Carvalho Brasil Nascimento.