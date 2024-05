Petroleiros elogiam Magda Chambriard, indicada para presidir a Petrobras

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) elogiou a escolha da engenheira Magda Chambriard para substituir Jean Paul Prates na presidência da Petrobras e afirmou que espera manter com ela “o relacionamento construtivo desenvolvido ao longo de um ano e três meses” com o dirigente demissionário.

“As ideias de Magda Chambriard, especialista da área, coadunam com as da FUP em relação ao fortalecimento da indústria naval nacional, conteúdo local, ampliação do parque de refino”, disse o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar.

Em nota, a entidade da categoria também declarou esperar que a nova presidente “ajude a cumprir o programa do presidente Lula, enfrentando os desafios que há junto ao mercado e a uma parte da corporação da Petrobrás, que joga contra a implementação desse programa que foi aprovado pela população nas urnas”.