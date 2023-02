Petrobras reduz preços de gasolina e diesel para as distribuidoras

A Petrobras anunciou nesta terça reduções nos preços da gasolina e diesel. A redução do valor dos combustíveis encaminhados às distribuidoras vale a partir desta quarta, 1º de março. Segundo a estatal, os reajustes estão dentro da paridade de preços ao mercado internacional.

“Essas reduções têm como principal balizador a busca pelo equilíbrio dos preços da Petrobras aos mercados nacional e internacional, através de uma convergência gradual, contemplando as principais alternativas de suprimento dos nossos clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos”, disse a Petrobras, em nota.

A gasolina A vai sair da Petrobras por 3 reais e 18 centavos, em uma redução de 13 centavos por litro. Já o diesel, caiu 8 centavos e foi a 4 reais e 2 centavos. Considerando as misturas obrigatórias com o etanol, o preço final da gasolina e do diesel, sem impostos e acréscimos dos postos, será de 2 reais e 32 centavos e 3 reais e 62 centavos, respectivamente.

O anúncio dos novos preços ocorrem em meio a uma série de reuniões sobre a volta de taxas federais cobrados ao combustível. No fim do ano passado, o governo Jair Bolsonaro zerou os impostos e estimulou os estados a retirarem o ICMS da cobrança nas bombas.

Desde o início da gestão de Lula, o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, defendeu que a retomada da cobrança é essencial para reduzir o rombo fiscal previsto para o país neste ano. No entanto, já no primeiro dia de mandato, Lula prorrogou o decreto de desoneração dos combustíveis.

Nesta segunda-feira, o economista Gabriel Galípolo, número dois do Ministério da Fazenda, foi à sede da Petrobras, no Rio de Janeiro. O resultado da longa reunião foi transimitido a Haddad, que participava de debates sobre o assunto no Palácio do Planalto. Sem muitos detalhes, a pasta anunciou que os impostos federais sobre os combustíveis serão retomados.

Uma entrevista coletiva dos ministros Fernando Haddad e Alexandre Silveira, de Minas e Energia, está agendada para as 19h. Os dois vão estar reunidos a partir das 17h, mas segundo Haddad, o assunto “já está definido”.