Pesquisas venderam terrenos na lua ao eleitor

Atualizado em 3 out 2022, 02h23 - Publicado em 3 out 2022, 02h18

Abertas as urnas do primeiro turno, é dever do jornalismo sério falar do que ocorreu com os institutos de pesquisa durante a campanha. A imprensa também precisará refletir nesta semana sobre o tema.

Todos os veículos de comunicação deram destaque, no primeiro turno, a levantamentos que erraram resultados em diferentes estados e para diferentes cargos.

No plano nacional, Jair Bolsonaro foi prejudicado pelos levantamentos que davam Lula a quilômetros de distância do presidente. Afinal, expectativa de vitória é algo que costuma orientar votos em toda eleição.

Os institutos pintaram Bolsonaro e seu grupo político muito abaixo do resultado real. Gostando ou não do atual governo, aceitando ou não a postura do presidente, essa é a verdade. Se fosse Lula o candidato prejudicado pelos erros dos institutos, a avaliação não seria diferente.

Do lado do bolsonarismo, institutos também venderam terrenos na luta sobre uma suposta vitória de Bolsonaro no primeiro turno. O método, como se sabe, costuma ser muito parecido entre petistas e bolsonaristas.

Como o segundo turno vai começar nesta segunda, vale avaliar o peso de divulgar com tanto destaque e com peso tão definitivo esse tipo de levantamento.