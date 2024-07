Pesquisador de movimentos populistas vai falar a documentário sobre Temer

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O cientista político e escritor Giuliano da Empoli, autor de “Os engenheiros do caos” e “O mago do Kremlin”, topou participar do documentário “963 – Existe democracia sem verdade factual?”, sobre o governo Temer. O diretor Bruno Barreto vai à Itália entrevistá-lo.

Para “Os engenheiros do caos”, o autor investigou bastidores de movimentos populistas globais na Europa, além dos governos de Donald Trump nos Estados Unidos e de Jair Bolsonaro no Brasil.