Pedido de afastamento de Moraes não deve prosperar no STF

Interlocutores do STF ouvidos pelo Radar avaliam que é remota a chance de o presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, acatar o pedido da defesa de Eduardo Tagliaferro para afastar o ministro Alexandre de Moraes do caso das mensagens reveladas pela Folha.

O pedido de afastamento de Moraes foi protocolado no fim de semana. A defesa do ex-auxiliar do TSE argumenta que o inquérito investiga fatos diretamente ligados à integridade de Moraes, tornando sua permanência na relatoria “absolutamente inadequada”.

A defesa também critica, na peça, a determinação de medidas cautelares, como buscas e apreensões, antes mesmo da formalização do inquérito.

Barroso, como presidente da Corte, irá analisar o pedido, mas não há, na história recente do tribunal, qualquer registro de ato do chefe do Supremo que tenha afastado um colega de um caso a pedido de investigados.